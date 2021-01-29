Ефремов рассказал о жизни в колонии

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к 7,5 года за смертельное ДТП, рассказал о жизни в колонии и творческих планах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он отметил, что работает на швейном производстве и много читает.

По его словам, с ним отбывают наказание «достойные и правильные мужики», каждый из которых «где-то оступился».

Журналисты также спросили актера о том, сожалеет ли он о сотрудничестве с экс-адвокатом Эльманом Пашаевым.

«Наверное, это была моя ошибка. Но что случилось, то случилось», — добавил Ефремов.

При этом актер не дал конкретного ответа на вопрос о планах о продолжении творческой деятельности после окончания его срока.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов простудился в тюрьме.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода. Звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом времени, отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.