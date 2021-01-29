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Сисели Тайсон Сисели Тайсон

Умерла голливудская актриса Сисели Тайсон

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Американская актриса Сисели Тайсон скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщает ABC News.

Менеджер актрисы Ларри Томпсон передал эту информацию от ее родственников.

«С болью сердцем семья мисс Сисели Тайсон объявляет о ее уходе в мир иной. На этот раз, пожалуйста, позвольте семье уединиться», — подчеркнул Томпсон.

При этом причины смерти звезды не называются.

За всю кинокарьеру Тайсон приняла участие в работе над более 150 фильмами и сериалами. В 1973 году она была номинанткой премии «Золотой глобус» и «Оскар» за женскую роль в фильме «Саундер». Позднее Тайсон была удостоена премии «Эмми» в 1974 и 1994 годах. Кроме того, актриса снялась в таких картинах, как «Благодаря Винн Дикси», «Жареные зеленые помидоры», в сериале «Как избежать наказания за убийство» и киноленте «Прислуга».

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