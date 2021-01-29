Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о конфликте актера с женой

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин после встречи с артистом в колонии опроверг сообщения о конфликте своего подзащитного с супругой — Софьей Кругликовой.

Хархорин назвал информацию фейком. «Мое мнение такое, что перед слушанием дела в кассационной инстанции люди, которые не хотят изменения приговора, то есть его смягчения, начали раскачивать ситуацию. Это полностью выдумано все с начала до конца», — цитирует адвоката ТАСС.

Он также заверил, что доступ к ячейке с деньгами Ефремова Кругликова получила еще в конце ноября 2020 года.

Ранее СМИ сообщили, что Кругликова якобы потребовала от Ефремова отдать ей деньги, запертые им в банковской ячейке.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода. Звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом времени, отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.