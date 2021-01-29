«Работаю Зевсом»: Ефремов трудоустроился в колонии

Актер Михаил Ефремов устроился работать в швейный цех в колонии в Белгородской области, сообщает «Коммерсантъ».

О своем трудоустройстве он говорит с юмором. «Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке», — объяснил он.

Эту информацию в беседе с ТАСС подтвердил адвокат актера Петр Хархорин. Юрист отметил, что осужденный Ефремов находится на хорошем счету у руководства колонии, а остальные осужденные с уважением к нему относятся.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода. Звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом времени, отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.