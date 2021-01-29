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Новости культуры

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Режиссер Борис Грачевский с супругой Екатериной Белоцерковской на премьере фильма &laquo;Матильда&raquo; в Москве, 24 октября 2017 года Режиссер Борис Грачевский с супругой Екатериной Белоцерковской на премьере фильма &laquo;Матильда&raquo; в Москве, 24 октября 2017 года

Вдова Грачевского рассказала о конфликте с мужем перед его смертью

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Вдова художественного руководителя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала о конфликте с мужем перед его смертью.

В передаче «Пусть говорят» Белоцерковская призналась, что ругалась с мужем из-за поведения в больнице, куда он был госпитализирован с коронавирусом. «Я с ним жутко ругалась первые два дня, потому что он в маске раздавал интервью всем. Говорю — тебе дают кислород, тебе будет тяжело дышать, а ты его просто распространяешь не туда, куда нужно», — рассказала Белоцерковская, добавив, что просила мужа лечиться, а не раздавать интервью.

Чтобы убедить Грачевского пройти компьютерную томографию легких, Белоцерковская угрожала ему разводом.

Борис Грачевский умер 14 января 2021 года на 72-м году жизни. Ранее сообщалось о выходе одного из последних телешоу с участием Грачевского.

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