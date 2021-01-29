Названо место похорон Василия Ланового

Политик Геннадий Зюганов назвал предположительное место похорон актера Василия Ланового, сообщает РИА «Новости».

По словам Зюганова, скорее всего, артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ранее стало известно, что прощание с Лановым пройдет в театре им. Вахтангова.

Вечером 28 января супруга Ланового, актриса Ирина Купченко, сообщила, что артист скончался в возрасте 87 лет.

До этого актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа, он пережил клиническую смерть.

Лановой известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим. С 1957 года был актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.