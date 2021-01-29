Путин назвал смерть Ланового невосполнимой утратой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося актера Василия Ланового.

Траурная телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Кончина Василия Семеновича Ланового – огромная, невосполнимая утрата и потеря для нас. Для всех, кому он щедро дарил свой талант и широту души, кому посчастливилось лично знать, дружить с этим ярким, сильным, открытым человеком», — написал Путин.

Он добавил, что Лановой был не только всенародно любимым артистом, легендой отечественного кинематографа и Вахтанговского театра. «В нашей памяти он навсегда останется несгибаемым патриотом, настоящим гражданином, для которого превыше всего – Россия, ее судьба, история и будущее», — заключил глава государства.

Ранее было названо предположительное место похорон Ланового.

Вечером 28 января супруга Ланового, актриса Ирина Купченко, сообщила, что артист скончался в возрасте 87 лет.

До этого актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа, он пережил клиническую смерть.

Лановой известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим. С 1957 года был актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.