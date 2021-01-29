Никита Михалков высказался о смерти Василия Ланового

По словам Михалкова, Ланового можно было назвать настоящей звездой. «Василий Семенович сумел создать образ героя, не только используя драматургию пьес и сценариев, в которых он принимал участие, он был герой по сути, по значимости», — сказал он.

Михалков также отметил особенный голос Ланового и его актерскую фактуру. «Вот, про кого точно можно сказать – погасла настоящая звезда, и едва ли кто-либо сможет занять место, которое занимал он. Многих раздражал его порой патриотический пафос, воспевание офицерской чести, невероятная увлеченность русской поэзией, но и пафос, и увлеченность были настолько искренними и настолько лишены какой-либо конъюнктуры или желания понравиться, что никакие недовольства к нему не прилипали, он их просто не видел», — высказался Михалков.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью Ланового выразил президент России Владимир Путин.

Вечером 28 января супруга Ланового, актриса Ирина Купченко, сообщила, что артист скончался в возрасте 87 лет.

До этого актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа, он пережил клиническую смерть.

Лановой известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим. С 1957 года был актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.