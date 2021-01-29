Названа дата прощания с Василием Лановым

Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок назвал дату прощания с актером Василием Лановым, сообщает РИА «Новости».

Гражданская панихида состоится в театре 1 февраля. После церемонии прощания актера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Вечером 28 января супруга Ланового, актриса Ирина Купченко, сообщила, что артист скончался в возрасте 87 лет.

До этого актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа, он пережил клиническую смерть.

Лановой известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим. С 1957 года был актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.