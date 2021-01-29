Украинский минкульт внес в «черный список» еще пять российских артистов

Министерство культуры и информационной политики Украины запретил въезд в страну еще пяти российским артистам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Черный список» был пополнен по требованию Службы безопасности Украины. В «перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности», вошли Ольга Кормухина, Ольга Засульская, Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман.

Теперь в списке значатся 164 человека.

Ранее министерство иностранных дел Украины заявило, что хочет запретить въезд в страну российскому шоумену Тиграну Кеосаяну из-за его визита в Донецк.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает. «Черный список» деятелей культуры украинский минкульт впервые представил в 2015 году.