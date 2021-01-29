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Новости культуры

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Тима Белорусских Тима Белорусских

Тима Белорусских опроверг сообщения о своем задержании с наркотиками

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Белорусский рэпер Тима Белорусских в личном Instagram опроверг информацию о своем задержании с 2 килограммами наркотиков.

Он заявил, что не находится под домашним арестом, и призвал не верить сообщениям о нем. «Не знаю, что вы там прочитали — расходимся», — сказал он в Stories.

Ранее СМИ сообщили, что 10 января у музыканта дома нашли 2 килограмма гашиша, 12 января его якобы арестовали и поместили под домашний арест. Согласно белорусскому законодательству, за это преступление грозит до пяти лет лишения свободы.

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