Стало известно о предсмертном желании Василия Ланового

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Новости культуры

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Василий Лановой (1934&ndash;2021) Василий Лановой (1934&ndash;2021)
Василий Лановой в роли Калафа в спектакле &laquo;Принцесса Турандот&raquo;, 1969 год Василий Лановой в роли Калафа в спектакле &laquo;Принцесса Турандот&raquo;, 1969 год
Актеры Василий Лановой в роли Тулина и Александр Белявский в роли Крылова в фильме &laquo;Иду на грозу&raquo;, 1965 год Актеры Василий Лановой в роли Тулина и Александр Белявский в роли Крылова в фильме &laquo;Иду на грозу&raquo;, 1965 год
Василий Лановой в роли Анатоля Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой на съемках кинофильма &laquo;Война и мир&raquo; Сергея Бондарчука, 1964 год Василий Лановой в роли Анатоля Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой на съемках кинофильма &laquo;Война и мир&raquo; Сергея Бондарчука, 1964 год
Актриса Ирина Купченко в роли Жени и актер Василий Лановой в роли Николая в фильме Юлия Райзмана &laquo;Странная женщина&raquo;, 1978 год Актриса Ирина Купченко в роли Жени и актер Василий Лановой в роли Николая в фильме Юлия Райзмана &laquo;Странная женщина&raquo;, 1978 год
Алиса Фрейндлих и Василий Лановой в кадре из художественного фильма &laquo;Анна и командор&raquo;, 1974 год Алиса Фрейндлих и Василий Лановой в кадре из художественного фильма &laquo;Анна и командор&raquo;, 1974 год
Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика &laquo;Шестое июля&raquo;, 1968 год Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика &laquo;Шестое июля&raquo;, 1968 год
Василий Лановой выступает на антивоенном митинге в рамках Всемирной недели действий за разоружение, 1986 год Василий Лановой выступает на антивоенном митинге в рамках Всемирной недели действий за разоружение, 1986 год
Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме &laquo;Алые паруса&raquo;, 1961 год Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме &laquo;Алые паруса&raquo;, 1961 год
Балерина Майя Плисецкая в роли Бетси Тверской и актер Василий Лановой в роли Вронского в фильме Александра Зархи &laquo;Анна Каренина&raquo;, 1966 год Балерина Майя Плисецкая в роли Бетси Тверской и актер Василий Лановой в роли Вронского в фильме Александра Зархи &laquo;Анна Каренина&raquo;, 1966 год
Василий Лановой в роли Юрия Андропова в сериале &laquo;Брежнев&raquo;, 2005 год Василий Лановой в роли Юрия Андропова в сериале &laquo;Брежнев&raquo;, 2005 год
Актер Василий Лановой на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в Первой студии ТТЦ &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 2015 год Актер Василий Лановой на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в Первой студии ТТЦ &laquo;Останкино&raquo; в Москве, 2015 год
Актер Василий Лановой и председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения &laquo;Золотой Орел&raquo;, 2019 год Актер Василий Лановой и председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения &laquo;Золотой Орел&raquo;, 2019 год
Актер Василий Лановой перед началом презентации Симоновской сцены театра имени Е.Вахтангова после капитального ремонта, 2017 год Актер Василий Лановой перед началом презентации Симоновской сцены театра имени Е.Вахтангова после капитального ремонта, 2017 год

Стало известно о предсмертном желании Василия Ланового

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Телеведущая Екатерина Стриженова в Instagram рассказала о предсмертном желании скончавшегося 28 января народного артиста СССР Василия Ланового.

По ее словам, в начале января она получила письмо от артиста с просьбой провести концерт к 50-летию фильма «Офицеры». «Мы должны были встретиться 16 февраля. Он был любим и востребован, он до конца был в строю, работал и радовал нас! Артист, человек и гражданин своей страны — Василий Семенович Лановой», — написала Стриженова.

Вечером 28 января супруга Ланового, актриса Ирина Купченко, сообщила, что артист скончался в возрасте 87 лет.

До этого актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа, он пережил клиническую смерть.

Похороны Василия Ланового состоятся 1 февраля, гражданская панихида пройдет в Государственном академическом театре им. Вахтангова.

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