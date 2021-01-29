В минском следкоме прокомментировали сообщения о задержании Тимы Белорусских

В управлении следственного комитета по Минску прокомментировали сообщения о задержании рэпера Тимы Белорусских, сообщает Telegram-канал со ссылкой на заявление правоохранителей.

Следствие утверждает, что ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний молодой человек. При личном обыске у него было обнаружено наркотическое средство гашиш массой 0,4 грамма.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Белоруссии, к нему была применена мера пресечения в виде залога, также были назначены химические и судебно-генетические экспертизы.

Ранее СМИ сообщили, что Белорусских задержали с 2 килограммами наркотиков. Эту информацию музыкант опроверг.