Оставленную Лановым недвижимость оценили в 2 миллиона долларов

Актер Василий Лановой после смерти оставил семье недвижимость общей стоимостью около $2 млн, сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на собственные подсчеты.

У него остался дом в подмосковном поселке Внуково, покупка которого обошлась Лановому в $1 млн. По словам экспертов, сейчас особняк стоит на $500 тыс. дороже.

В последние годы Лановой жил в квартире недалеко от Арбата, цены на трехкомнатные квартиры здесь начинаются от 50 млн руб. ($655 тыс.).

Вечером 28 января супруга Ланового, актриса Ирина Купченко, сообщила, что артист скончался в возрасте 87 лет.

До этого актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа, он пережил клиническую смерть.

Похороны Василия Ланового состоятся 1 февраля, гражданская панихида пройдет в Государственном академическом театре им. Вахтангова.