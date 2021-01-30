Ушел из жизни один из основателей группы The Animals Хилтон Валентайн

Скончался один из основателей британской группы The Animals Хилтон Валентайн. Об этом сообщил американский лейбл ABKCO Records на своем сайте.

«Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтона Валентайна, одного из основателей The Animals. Валентайн был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед», — говорится в публикации.

Музыкант умер 29 января в возрасте 77 лет. Причина смерти не уточняется.

Группа The Animals начала формироваться в 1963 году. Валентайн состоял в группе три года — до 1966 года. При его участии музыкальный коллектив выпустил три альбома — The Animals (1964), Animal Tracks (1965) и Animalisms (1966).