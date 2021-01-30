Слепаков пожаловался на угрозы после стихотворения о незаконных акциях

Комедийный актер, певец и продюсер Семен Слепаков пожаловался на угрозы, которые стали поступать в его адрес после публикации стиха о незаконных акциях, прошедших в России 23 января.

На своей странице в Instagram он опубликовал скриншоты сообщений, авторы которых желали актеру умереть от рака, сгореть в аду, угрожали напасть на его детей с зеленкой, а также писали оскорбления.

В подписке к посту Слепаков иронично отметил высокий «уровень дискуссии», «здоровую аргументацию» в полученных сообщениях. Он добавил, что не жалеет о публикации стихотворения.

«Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник. Интересный был опыт, спасибо», — заключил артист.

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