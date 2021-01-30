Умерла трансгендерная поп-певица Sophie

На 35-м году жизни скончалась шотландская поп-певица и музыкальный продюсер Sophie (Софи Ксеон), пишет The Guardian со ссылкой на заявление менеджмента исполнительницы.

В заявлении указывается, что Sophie умерла около 4.00 утра по местному времени «в результате внезапного инцидента» в своем доме в Афинах. Представители певицы попросили деликатно отнестись к частным обстоятельствам данной новости.

Sophie сотрудничала с популярными артистами разных жанров, среди которых Мадонна, рэпер Винс Стейплс, и британской певицей Charli XCX. Помимо музыки трансгендерная певица была известна борьбой за права сексуальных меньшинств. «Она была пионером нового звучания, одним из самых влиятельных артистов за последнее десятилетие», — отмечается в заявлении.