Музыкант Олег Скрипка: русскоязычные украинцы являются «резидентами»

Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка считает, что русскоязычное население Украины является не более чем резидентами без права голоса. Об этом он сказал в эфире «4 канала».

«Люди, которые в Украине живут в русскоязычном пространстве, они являются просто резидентами Украины», — заявил музыкант.

Скрипка отметил, что сам себе «придумал», что они не украинцы, но при этом резиденты страны.

По его мнению, люди, создающие русскоязычный контент на Украине, являются частью культурного пространства России.

Ранее на Украине заявили, что реинтеграция Донбасса сопряжена с «дерусификацией», и Киеву необходимо создать условия для «нежной украинизации» региона.