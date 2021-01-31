Врач Юлии Началовой рассказал, что привело к смерти певицы

Василий Шуров, лечащий врач певицы Юлии Началовой в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал, что та до последнего отказывалась от операции на ноге, пораженной гангреной, что в результате привело к смерти артистки.

По его словам, исполнительница привыкла терпеть боли из-за подагры.

«Перетерпела в итоге гангрену до стадии «всасывания» в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания — было поздно. Начался сепсис», — рассказал Шуров.

Он сообщил, что все началось с ранки на пальце ноги. Как указал доктор, нужно было убрать участок некроза. При этом убедить Началову в том, что промедление смертельно опасно, не получилось. »

Это была девочка, которая хотела ходить только на каблучках. Как иначе?! Конечно, у Юлии в голове не укладывалось, что она будет как киборг», — заявил медик.

Ранее дочь Юлии Началовой Вера рассказала о последней встрече с мамой.

Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет в марте 2019 года. Причиной смерти 38-летней артистки врачи назвали острую сердечную недостаточность, вызванную заражением крови и отказом внутренних органов.