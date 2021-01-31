Кузена Бейонсе застрелили в Техасе

Двоюродный брат певицы Бейонсе 34-летний Мартелл Деруэн был найден мертвым в своей квартире в Сан-Антонио штата Техас, сообщает The Sun.

По данным портала KSAT, полиция ищет 21-летнюю Сашу Скаре, которая подозревается в преступлении. Ее отличительной особенностью обозначены шрамы на лице от ожогов.

Ранее Деруен спродюсировал сингл девушки, но точно не известно, какие у них были отношения.

Жена Деруэна призвала сделать все возможное для задержания подозреваемой.

Сообщается, что Деруэн сделал успешную рэп-карьеру под своим псевдонимом Kardone. По словам друзей, он всегда был скромным и никогда не афишировал родство с известной певицей.