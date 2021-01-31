Съемки реалити-шоу «Дом-2» могут возобновить в конце февраля

Съемки реалити-шоу «Дом-2» могут возобновить в конце февраля, сообщает «Комсомольская правда».

По данным источников, на данный момент команда проекта готовится продолжить съемки. 15 участников проекта попросили не планировать дел на конец февраля и быть готовыми к старту.

Сообщается, что сначала будет подготовлен пилотный выпуск, а после будет принято решение обо всем сезоне.

На каком канале будут показывать новый сезон, пока не известно.

В конце декабря 2020 года стало известно, что руководство телеканала ТНТ приняло решение о закрытии шоу «Дом-2» из-за потери рентабельности программы.

В свою очередь автор проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров хочет выкупить права на шоу у телеканала ТНТ.