Девушка солиста HammAli & Navai жестко избила актрису в клубе

Девушка солиста группы HammAli & Navai Наваи Бакирова избила актрису, модель, экс-солистку группы «Мобильные блондинки» Светлану Степанковскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в московском клубе Secret Room на Рочдельской улице.

«Девушка Бакирова избила Степанковскую. В причинах драки сейчас разбираются полицейские», — рассказал собеседник агентства.

Пострадавшая после нападения опубликовала снимки в Instagram, описав в посте случившееся. По словам Степанковской, за нее никто не вступился в клубе, охранники заведения вывели ее на улицу, вместо того, чтобы «утихомирить нападавшую».

«Я сама поехала в полицию и сама снимала побои. Клубу просто было наплевать. Это недопустимо. Такое отношение к посетителям, к людям вообще», — добавила модель.

По факту избиения проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный был избит в Калининграде.