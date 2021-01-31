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Новости культуры

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Кадр из фильма &laquo;Матрица&raquo; (1999) Кадр из фильма &laquo;Матрица&raquo; (1999)

Instagram удаляет изображения с возможным названием новой части «Матрицы»

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Изображения с возможным названием новой части «Матрицы» удаляют из социальной сети Instagram, сообщает Engadget.

Поклонники франшизы в социальных сетях сообщали, что в Instagram было опубликовано фото, на котором указано возможное название новой части – «Matrix Resurrections» («Воскрешение матрицы» или «Матрица воскрешения»). При этом издание подчеркивает, что оригинальный пост найти не удалось.

Ранее актер Киану Ривз назвал жанр четвертого фильма научно-фантастической франшизы «Матрица».

«Матрица 4» должна выйти в прокат в декабре 2021 года.

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