В Москве прощаются с Василием Лановым

Гражданская панихида по актеру Василию Лановому началась в 10 часов утра 1 февраля в Театре им. Вахтангова, сообщает «Московский комсомолец».

На церемонии прощания с Лановым присутствует его вдова Ирина Купченко, также на проходящее в открытом формате мероприятие пришли коллеги и поклонники артиста. «Счастливая, красивая жизнь в профессии. Честная, главное. Честно жил. Честно верил. Надеялся. Все без лицемерия. Поражался его прямой спине, летящему голосу, горящему глазу», — высказался актер Сергей Маковецкий.

Похороны Василия Ланового состоятся на Новодевичьем кладбище.

Вечером 28 января супруга Ланового, актриса Ирина Купченко, сообщила, что артист скончался в возрасте 87 лет.

До этого актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа, он пережил клиническую смерть.