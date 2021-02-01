«Душа» снова возглавила российский прокат

Мультфильм «Душа» американского режиссера Пита Доктера снова стал лидером российского проката, сообщает портал kinobusiness.com.

За период с 28 по 31 января он собрал в прокате собрав 260,4 млн руб. По сюжету, школьный учитель музыки падает в открытый люк и погибает, а его душа отправляется в место, где души обретают новые цели в жизни для перерождения. Роли в мультфильме озвучили Джейми Фокс, Рэйчел Хаус, Анджела Бассетт и др.

На втором месте в рейтинге расположился фильм «Дьявол в деталях» Джона Ли Хэнкока с 81,7 млн руб., на третьем — фэнтези «Охотник на монстров» Пола У. С. Андерсона с 79,5 млн руб.

В дебютный уикэнд «Душа» возглавила прокат с кассой в 255 млн руб.