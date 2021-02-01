В «Ленкоме» опровергли госпитализацию Збруева

В московском театре «Ленком» опровергли сообщения о госпитализации актера Александра Збруева, сообщает ТАСС.

Как утверждает источник в театре, Збруев простудился. «Возраст у него серьезный, 82 года, поэтому его возили в больницу на обследование. Сейчас он дома», — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован с признаками пневмонии и температурой и находится в состоянии средней степени тяжести.

Александр Збруев после окончания Театрального училища им Щукина в 1961 году был принят в труппу театра им. Ленинского комсомола, где служит и сейчас.

Дебютировал в кино в 1962 году, известен по ролям в фильмах «Убить дракона», «Батальоны просят огня», «Большая перемена», «Бедная Саша» и др.