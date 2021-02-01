Шойгу и Бастрыкин пришли проститься с Лановым

В Театре им. Вахтангова 1 февраля проходит прощание с народным артистом СССР Василием Лановым.

Цветы к гробу несут близкие, коллеги актера, поклонники его таланта. В частности, как сообщает «Московский комсомолец», на гражданскую панихиду прибыли глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр обороны Сергей Шойгу. Они выразили вдове Ланового Ирине Купченко соболезнования.

Вечером 28 января актриса Ирина Купченко сообщила, что артист скончался в возрасте 87 лет.

До этого актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа, он пережил клиническую смерть.

Похороны Василия Ланового состоятся на Новодевичьем кладбище.