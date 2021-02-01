Народного артиста СССР Василия Ланового проводили в последний путь овациями, сообщает «Московский комсомолец».

Гроб с телом артиста вынесли из Театра им. Вахтангова после гражданской панихиды под аплодисменты и крики «Браво!».

Во время прощания со сцены не произносили речи, в зале звучали стихи в исполнении Ланового.

Вечером 28 января супруга Ланового Ирина Купченко сообщила, что артист скончался в возрасте 87 лет.

До этого актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа, он пережил клиническую смерть.

Похороны Василия Ланового состоятся на Новодевичьем кладбище