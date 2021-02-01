Вдовиченков: Лановой был олицетворением актера с большой буквы

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Новости культуры

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Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года
Во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года
Актер Сергей Маковецкий во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Актер Сергей Маковецкий во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Певец Григорий Лепс во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Певец Григорий Лепс во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Глава КПРФ Геннадий Зюганов во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Глава КПРФ Геннадий Зюганов во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Помощник президента России Владимир Мединский и вдова Василия Ланового, актриса Ирина Купченко во время церемонии прощания с артистом в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Помощник президента России Владимир Мединский и вдова Василия Ланового, актриса Ирина Купченко во время церемонии прощания с артистом в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Актер Евгений Князев во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Актер Евгений Князев во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Певец Бедрос Киркоров во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Певец Бедрос Киркоров во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова, 1 февраля 2021 года Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова, 1 февраля 2021 года
Во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Художник Никас Сафронов во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Художник Никас Сафронов во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года
Вдова Василия Ланового, актриса Ирина Купченко во время церемонии прощания с артистом в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Вдова Василия Ланового, актриса Ирина Купченко во время церемонии прощания с артистом в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Боксер Денис Лебедев во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Боксер Денис Лебедев во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года
Эксклюзив

Вдовиченков: Лановой был олицетворением актера с большой буквы

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Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков в интервью «Газете.Ru» поделился воспоминаниями о коллеге по Театру Вахтангова Василии Лановом, который скончался 28 января на 88-м году жизни. По словам Вдовиченкова, Лановой для него был олицетворением актера с большой буквы.

«Вот интересная история: я проработал в Театре Вахтангова 18 лет, но ни разу не играл с Василием Семеновичем Лановым. И даже скажу больше — ни разу не сидел с ним ни в одной компании, я совершенно его не знаю. Однако есть одно очень важное «но»: я этому, признаться честно, очень рад. Потому что его «Алые паруса», которые я посмотрел, будучи маленьким, это был для меня новый мир, Ассоль, Грей... А «Офицеры»! «Есть такая профессия — Родину защищать». Этот фильм для меня, наверное, номер один из советских, — поделился артист. — Василий Семенович обладал удивительным свойством. Когда я его видел, он всегда куда-то шел по делу. Так стремительно, как комета. Всегда такой эффектный, красивый, с хорошим голосом. Он был для меня олицетворением актера с большой буквы. Я всегда на него смотрел, открыв рот. Я даже боялся с ним заговорить».

Вдовиченков также добавил, что Лановой был «последним из могикан» Театра Вахтангова — и с его кончиной ушла целая эпоха.

«Со смертью Василия Семеновича для меня закатилась звезда на небосклоне моей жизни — театральной, киношной и вообще. Ушла эпоха, ушел, наверное, последний из могикан нашего Театра Вахтангова. Не стало Михаила Ульянова, Юрия Яковлева, Владимира Этуша, теперь не стало Василия Ланового. Остались у нас только барышни прекрасные. Очень жаль. Раз — и сгорела часть моей жизни», — заключил Владимир.

Полное интервью с Владимиром Вдовиченковым читайте на «Газете.Ru» в ближайшие дни.

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