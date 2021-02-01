«Признали поражение легких»: Збруев рассказал о своем состоянии

Актер Александр Збруев ответил на сообщения о собственной госпитализации и своем состоянии здоровья.

В беседе с Teleprogramma.pro он заявил, что находится дома. «Я нахожусь дома и, можно сказать, неплохо себя чувствую. Температуры нет, я не кашляю. Но признали поражение легких, как врачи говорят, небольшое. Сегодня сделают еще одну процедуру и надеюсь, тьфу-тьфу я выберусь», — сказал 82-летний артист, добавив, что он не терял обоняния.

По словам Збруева, у него подозревают коронавирусную инфекцию, а компьютерная томография показала 16-процентное поражение легких. Врачей он вызывал после повышения температуры. «У меня почему-то были антитела, видимо, я уже перенес его. Тогда почему второй раз заболел? В общем, пока врачи сомневаются и будут тестировать меня еще раз. Но лечить почему-то начали от коронавируса. Такая вот история», — пояснил Збруев.

Ранее в «Ленкоме» опровергли госпитализацию Збруева.