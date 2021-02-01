Земфира выпустила клип на песню «Злой человек» с Литвиновой в главной роли

Певица Земфира выпустила клип на песню «Злой человек» из саундтрека к фильму актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Клип был опубликован 1 февраля на YouTube-канале артистки.

Литвинова исполнила в клипе главную роль. В кадре она предстает за рулем черной машины, едущей сквозь метель, и курит.

Премьера «Северного ветра» запланирована на 6 февраля. В основу сценария фильма легла одноименная пьеса Литвиновой, впервые поставленная в МХТ им. А.П. Чехова в 2017 году.

В январе 2021 года Рената Литвинова рассказала, что уже послушала новый, первый за восемь лет альбом Земфиры, и считает его гениальным.

Ранее сообщалось, что испортившего машину Земфиры фаната отправили на принудительное лечение.