Солисту «Песняров» запретили въезд на Украину

Солисту белорусской группы «Песняры» запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма, сообщает «Интерфакс».

Известно, что в пункте пропуска «Борисполь» 31 января сотрудники Госпогранслужбы Украины выявили гражданина Белоруссии, который посещал территорию Крыма. «Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы «Песняры». В ходе мероприятий контроля пограничники установили, что в Крыму иностранец находился летом прошлого года и попал туда незаконно», — уточняет пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Музыканту запретили въезд на Украину на три года, он вылетел из Борисполя рейсом в Минск. Украинские СМИ пишут, что речь идет о Валерии Дайнеко.

Ранее украинский минкульт дополнил «черный список» именами еще пяти российских артистов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает. «Черный список» деятелей культуры украинский минкульт впервые представил в 2015 году.