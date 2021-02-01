Ланового похоронили рядом со Жванецким

Актера Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает РИА «Новости».

Могила народного артиста СССР находится неподалеку от могилы сатирика Михаила Жванецкого.

Прощание с Василием Лановым прошло 1 февраля в Вахтанговском театре. На гражданскую панихиду пришли мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры России Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента страны Владимир Мединский, актеры, музыканты, поклонники Ланового.

Покойного проводили в последний путь овациями.

Вечером 28 января супруга Ланового, актриса Ирина Купченко, сообщила, что артист скончался в возрасте 87 лет.

До этого актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа, он пережил клиническую смерть.