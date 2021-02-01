Ланового похоронили рядом со Жванецким

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Новости культуры

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Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года
Во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года
Актер Сергей Маковецкий во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Актер Сергей Маковецкий во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Певец Григорий Лепс во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Певец Григорий Лепс во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Глава КПРФ Геннадий Зюганов во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Глава КПРФ Геннадий Зюганов во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Помощник президента России Владимир Мединский и вдова Василия Ланового, актриса Ирина Купченко во время церемонии прощания с артистом в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Помощник президента России Владимир Мединский и вдова Василия Ланового, актриса Ирина Купченко во время церемонии прощания с артистом в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Актер Евгений Князев во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Актер Евгений Князев во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Певец Бедрос Киркоров во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Певец Бедрос Киркоров во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова, 1 февраля 2021 года Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова, 1 февраля 2021 года
Во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Художник Никас Сафронов во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Художник Никас Сафронов во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года
Вдова Василия Ланового, актриса Ирина Купченко во время церемонии прощания с артистом в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Вдова Василия Ланового, актриса Ирина Купченко во время церемонии прощания с артистом в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Боксер Денис Лебедев во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Боксер Денис Лебедев во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года

Ланового похоронили рядом со Жванецким

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Актера Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает РИА «Новости».

Могила народного артиста СССР находится неподалеку от могилы сатирика Михаила Жванецкого.

Прощание с Василием Лановым прошло 1 февраля в Вахтанговском театре. На гражданскую панихиду пришли мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры России Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента страны Владимир Мединский, актеры, музыканты, поклонники Ланового.

Покойного проводили в последний путь овациями.

Вечером 28 января супруга Ланового, актриса Ирина Купченко, сообщила, что артист скончался в возрасте 87 лет.

До этого актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа, он пережил клиническую смерть.

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