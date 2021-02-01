Скончался поэт Виктор Коваль

Поэт Виктор Коваль скончался в возрасте 73 лет, сообщил у себя в Facebook поэт Сергей Гандлевский.

Причину смерти Гандлевский называть не стал. «Заочно представляя Коваля какому-нибудь новому знакомому, я говорил, что доведись мне объяснять инопланетянину или ребенку смысл слова талант, проще было бы показать ему Витю. Соболезнования родным и всем нам», — написал он.

Виктор Коваль был членом Союза писателей Москвы и Союза художников России, писал стихи и прозу. Состоял в поэтической группе «Альманах», куда также входят Сергей Гандлевский, Лев Рубинштейн и др.