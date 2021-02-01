В «Ленкоме» рассказали, что заболевший Збруев готовится к новой роли

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с РИА «Новости» рассказал о самочувствии актера Александра Збруева.

По словам Варшавера, заболевший Збруев чувствует себя хорошо. «Настроение бодрое, готовится к важному событию в своей творческой жизни — мы будем ставить пьесу, которую он сам выбрал и предложил», — сказал директор «Ленкома».

Збруев сыграет главную роль в постановке драмы Герхарта Гауптмана «Перед заходом солнца».

Ранее 82-летний Александр Збруев рассказал, что врачи подозревают у него коронавирусную инфекцию и пневмонию. Он не госпитализирован и находится дома.

Александр Збруев после окончания Театрального училища им Щукина в 1961 году был принят в труппу театра им. Ленинского комсомола, где служит и сейчас.

Дебютировал в кино в 1962 году, известен по ролям в фильмах «Убить дракона», «Батальоны просят огня», «Большая перемена», «Бедная Саша» и др.