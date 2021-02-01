Сценарист «Симпсонов» Марк Уилмор умер после заражения коронавирусом

Сценарист мультсериала «Симпсоны» Марк Уилмор умер на 58-м году жизни после заражения коронавирусом.

О смерти Уилмора сообщил в Twitter его брат и коллега по «Симпсонам» Ларри Уилмор. «Мой милый брат Марк Эдвард Уилмор скончался 31 января, борясь с ковидом и другими заболеваниями, которые мучали его долгие годы», — написал он, добавив, что его брат был самым добрым, мягким и веселым человеком среди всех, кого он знал.

Марк Уилмор присоединился к команде «Симпсонов» в 2002 году. В 2008 году он получил «Эмми» как продюсер лучшей анимационной работы — за эпизод «Вечное сияние симпсоновского разума».

Ранее в 2021 году умер еще один сценарист «Симпсонов» — Дэвид Ричардсон.