Звезда «Мира Дикого запада» обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии

Звезда сериала «Мир Дикого запада» Эван Рейчел Вуд обвинила в насилии рок-музыканта Мэрилина Мэнсона (настоящее имя Брайан Уорнер).

В новом посте в Instagram 33-летняя актриса назвала Мэрилина Мэнсона абьюзером. «Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно издевался надо мной годами. Мне промыли мозги, манипуляциями подчинили себе мою волю. Мне надоело жить в страхе мести, клеветы, шантажа», — написала она.

Актриса также назвала Мэнсона опасным человеком и призвала прислушаться тех представителей музыкальной индустрии, которые «покрывают» его. «Я выражаю поддержку другим жертвам, которые отказываются молчать», — заключила она.

Мэрилин Мэнсон обвинения пока не прокомментировал. В Stories своего Instagram Вуд уже разместила посты нескольких других женщин, которые заявили, что пострадали во время отношений с Мэнсоном.

Женатый на тот момент на Дите фон Тиз Мэнсон заинтересовался Эван, когда ей было 18 лет. Эван Рейчел Вуд начала встречаться с Мэнсоном, который старше ее на 19 лет, в 2007 году после ее разрыва с актером Джейми Беллом. В 2010 году пара помолвилась, но помолвка была разорвана через семь месяцев. После этого Вуд возобновила отношения с Беллом, они поженились, у них родился сын.

Ранее Роб Коэн ответил на обвинения Азии Ардженто в насилии.