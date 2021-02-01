Ефремов пожаловался на своего адвоката

Осужденный по делу о смертельном ДТП Михаил Ефремов подал жалобу на своего адвоката Андрея Алешкина в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, актер обвинил представителя защиты в самопиаре и заключении договора обманным путем.

Сам Алешкин подтвердил, что Ефремов подал на него жалобу.

«Я не понимаю, чего добивается Ефремов. Я так понимаю, что это не он добивается, а его представители. Я не понимаю, за что и почему такая идет расправа», – заявил адвокат.

В конце декабря 2020 года Ефремов отказался от услуг Алешкина.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.