Егор Крид дебютирует в качестве наставника в новом сезоне шоу «Голос.Дети»

«Первый канал» раскрыл имена наставников команд нового сезона музыкального шоу «Голос.Дети», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакции «Газеты.Ru».

Впервые в проекте в качестве наставника появится исполнитель Егор Крид. «На протяжении последних лет велись переговоры по поводу моего участия в проекте «Голос.Дети» в качестве музыкального наставника, но различные обстоятельства не давали этому случиться. И вот момент настал. Буду рад поделиться своим опытом с участниками, а с кем-то, возможно, продолжу сотрудничество и после», — прокомментировал свое участие в проекте Крид.

Также кресла наставников займут певица Светлана Лобода и музыкант Баста (Василий Вакуленко). По словам Басты, каждый сезон шоу для него — это «испытание на эмоциональном уровне», однако он рад своему участию в проекте с детьми: «Это заряд самой положительной энергетики и настоящая искренность».

Светлана Лобода же заявила, что возвращается в проект, чтобы помочь талантливым детям начать свой звездный путь.