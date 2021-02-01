Скончался актер и каскадер Виктор Павлюченков

Умер актер и каскадер Виктор Павлюченков. Об этом сообщает сайт Союза кинематографистов России.

Ему было 57 лет.

Артист скончался в понедельник, 1 февраля.

«На 58-м году скоропостижно ушел из жизни актер театра и кино, каскадер, сценарист Виктор Владимирович Павлюченков», — говорится в сообщении.

Причина смерти не приводится.

Виктор Павлюченков состоял в Ассоциации каскадеров России, был сценаристом телевизионных передач на каналах ТВЦ, РТР, РЕН ТВ. В кино у него было свыше 20 ролей. Он снимался в таких фильмах, как «Батюшка», «Атаман», «До третьих петухов», «Предсказание» и других картинах.