Режиссер «Черной Пантеры» создает сериал о Ваканде

| Бернст Ю.

Стриминговый сервис Disney+ и режиссер фильма «Черная Пантера» Райан Куглер создают сериал, действие которого, как и фильма Marvel, происходит в вымышленной стране Ваканде, передает издание Variety.

Сериал создается в рамках долгосрочного контракта Куглера и его компании Proximity Media с корпорацией Walt Disney.

В ходе сотрудничества планируется также создание и других проектов.

Восемнадцатая картина кинематографической вселенной Marvel «Черная Пантера» вышла на экраны в 2018 году. Фильм получил «Оскар» в категориях «Лучшая музыка к фильму», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшая работа художника-постановщика». Премьера второй части «Черной Пантеры» запланирована на июль 2022 года.

Сообщение в Twitter-аккаунте американского актера Чедвика Боузмана, сыгравшего главную роль в «Черной пантере», о его смерти получило больше всего репостов в 2020 году.