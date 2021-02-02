Лейбл расторг контракт с Мэрилином Мэнсоном из-за обвинений в изнасиловании

| Бернст Ю.

Американская звукозаписывающая компания Loma Vista Recordings расторгла контракт с певцом Мэрилином Мэнсоном после того, как против него были выдвинуты обвинения в издевательствах. Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на заявление лейбла.

Loma Vista немедленно прекращает продвижение его последнего альбома, заявили в компании. Там также решили не работать и с будущими проектами музыканта.

Мэнсон начал сотрудничество с данной звукозаписывающей компанией в 2015 году и за это время выпустил три альбома.

1 февраля актриса Эвана Рэйчел Вуд, с которой певец состоял в отношениях на протяжении четырех лет, обвинила его в издевательствах. Еще четыре девушки в знак поддержки Вуд заявили о случаях недостойного поведения со стороны Мэнсона.