Умер 95-летний актер Хэл Холбрук

Американский актер Хэл Холбрук скончался в США в возрасте 95 лет, передает New York Times со ссылкой на его помощницу Джойс Коэн.

Холбрук умер 23 января у себя дома в Беверли-Хиллз, причина его смерти не раскрывается.

Хэл Холбрук начал театральную карьеру в 1950-х, в 1966 году получил театральную премию «Тони» за роль в пьесе «Марк Твен сегодня вечером». Играл в фильмах «Вся президентская рать», «Фирма», «Похищение президента», «Звездная палата», «Уолл-стрит», «Воды слонам!», «Линкольн» и др.

За роль в фильме 2007 года «В диких условиях» Шона Пенна получил номинацию на «Оскар», получил пять премий «Эмми» за роли в телесериалах. В последний раз снимался в 2017 году — в сериалах «Анатомия страсти» и «Гавайи 5.0».

У актера осталось трое детей.