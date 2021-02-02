Лещенко отметил 79-летие в компании Баскова и Крутого

Народный артист РСФСР Лев Лещенко 1 февраля отметил 79-летие.

Артист устроил праздник для друзей в одном из ресторанов Москвы. Поздравить его собрались коллеги и друзья — композитор Игорь Крутой, артисты Николай Басков, Валерий Меладзе, Владимир Винокур, певица Ани Лорак. «Какое счастье иметь друга, которого боготворит вся страна, в которого влюблены все женщины, который для ветеранов является просто символом Победы!» — написал Крутой в Instagram. «Лев! С очередным годом тебя, друг! Живи долго!» — поздравил старого друга Винокур.

Ранее Лев Лещенко поддержал идею исполнять «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде.