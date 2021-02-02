Звезда «Дома-2» призвал не возобновлять съемки шоу

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в беседе с iReactor призвал не возобновлять съемки проекта.

Так он отреагировал на сообщения о том, что перезапуск проекта намечен на весну 2021 года, а съемки начнутся уже в феврале. «Дом-2» был уже пустой, как старый пустой барабан. Бессмысленный и не несущий в себе никакого функционала, кроме самого низменного. Я думаю, что его уже смотрели какие-то извращенцы, которые просто ждали драк, разборок и самых ужасных историй», — считает Солнцев.

Переосмысление проекта после закрытия, по его мнению, невозможно. «Что перезапускать? Пустое место? Пустышку? Обертку? Что перезапускать, если это с треском закрылось?» — заключил он.

О закрытии «Дома-2» стало известно в декабре 2020 года. Позже создатели проекта заявили о том, что шоу будет перезапущено в другом формате.