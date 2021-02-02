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Новости культуры

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Джоли рассказала, что один из ее сыновей знает русский язык

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Анджелина Джоли в интервью британскому Vogue рассказала о том, что ее дети общаются с друзьями по всему миру.

45-летняя актриса отметила, что в современном мире дети перегружены информацией. Но я вижу, как Мэддокс общается с кем-то онлайн по-русски или говорит с кем-то из Кореи, или как Шайло приветствует своих друзей в Намибии. Молодые люди нашли новый способ общаться и узнавать друг друга глобально. Так они начнут решать наши проблемы», — сказала она.

19-летний Мэддокс — старший из шестерых родных и приемных детей Анджелины Джоли и Брэда Питта. Он родом из Камбоджи, актриса забрала мальчика из приюта, когда ему было семь месяцев.

Ранее в сети обсудили изменившуюся внешность старшей дочери Питта и Джоли Шайло.

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