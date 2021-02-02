Онлайн-мошенница выпросила деньги у сына Валерии

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин в Instagram рассказал о том, как поверил онлайн-мошеннице в социальных сетях.

Женщина поздравила 22-летнего Арсения с днем рождения и попросила подарить ей 1 тыс. руб. «Нам с дочкой на продукты. А мы вам вернем, честно. Мне как декретнице кредит не дают. В безвыходном положении», — заверила она.

Шульгин перевел девушке деньги и разрешил их не возвращать. Позже она решила выпросить у него еще 80 тыс. руб. под предлогом того, что ей угрожают коллекторы. Это желание онлайн-мошенницы он исполнять не стал и предупредил фолловеров об опасностях жажды легких денег.

Ранее актриса из «Ворониных» стала жертвой телефонных мошенников.