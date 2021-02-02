Долли Партон дважды отказалась принять медаль от Трампа

Певица Долли Партон в интервью Today призналась, что дважды отказалась принять президентскую «медаль свободы» от экс-президента США Дональда Трампа.

По ее словам, она не сделала этого из-за болезней и пандемии коронавируса. «Я не могла принять ее, потому что мой муж болел, а в другой раз, когда меня пригласили, я не смогла приехать из-за ковида», — пояснила она.

Администрация Джо Байдена, призналась Долли Партон, также связалась с ней для награждения, но теперь певица сомневается, стоит ли принимать медаль. «Теперь мне кажется, что если я возьму ее, это будет политический шаг», — поделилась она.

Долли Партон в январе 2021 года исполнилось 75 лет.