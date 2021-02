Пригожин отреагировал на планы Marvel снять фильм с супергероем-геем

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал планы киностудии Marvel снять фильм с супергероем — открытым геем.

В беседе с ФАН он отметил, что запрещать такой фильм в России не нужно. «Мы должны этому противостоять, не пытаясь бороться с этим, а просто предлагая другой путь, и такими аргументами спасти свою нацию», — поделился размышлениями Пригожин.

По словам продюсера, развиваться обществу мешает жадность и культ наживы. «Рожденный брать давать не может. Нужно вкладывать, не жалеть, бороться, терять, делать лучшее. Фраерская жадность мешает нам развиваться. Алчность. Больший урон нашим подросткам никто не нанесет, чем мы сами», — уверен он.

Пригожин предлагает личным примером воспитывать подрастающее поколение. «Кинопроизводители делают это сознательно, они занимаются бизнесом. У них нет ничего святого. Запретный плод всегда сладок. Замочная скважина манит любого человека. Похоть гораздо сильнее высокой морали», — заключил он.

Ранее портал We Got This Covered сообщил, что глава Marvel Studios Кевин Файги и его подчиненные приняли во внимание недовольство некоторых фанатов, касающееся отсутствия в библиотеке студии фильма с центральным персонажем нетрадиционной сексуальной ориентации.