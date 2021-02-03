Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close

Снайдер показал Джокера из режиссерской версии «Лиги справедливости»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Режиссер Зак Снайдер включил злодея Джокера в сюжет режиссерской версии «Лиги справедливости» и показал первый кадр с этим персонажем у себя в Twitter.

Сцены с Джаредом Лето в роли Джокера были сняты в 2020 году, в предыдущем варианте фильма антигероя не было. В твите режиссер отметил Лето, игравшего Джокера в «Отряде самоубийц», и Дэвида Эйра, снимавшего эту картину. «Удивительный персонаж, которого создали вы. Для нас честь, что наши миры столкнутся», — написал Снайдер.

В 2017 году фильм «Лига справедливости» вместо Зака Снайдера, вышедшего из процесса работы над картиной по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. В итоге лента не понравилась фанатам и самим актерам, настоявшим на выпуске режиссерской версии.

Ранее стала известна дата премьеры новой «Лиги справедливости».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.