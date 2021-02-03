Снайдер показал Джокера из режиссерской версии «Лиги справедливости»

Режиссер Зак Снайдер включил злодея Джокера в сюжет режиссерской версии «Лиги справедливости» и показал первый кадр с этим персонажем у себя в Twitter.

Сцены с Джаредом Лето в роли Джокера были сняты в 2020 году, в предыдущем варианте фильма антигероя не было. В твите режиссер отметил Лето, игравшего Джокера в «Отряде самоубийц», и Дэвида Эйра, снимавшего эту картину. «Удивительный персонаж, которого создали вы. Для нас честь, что наши миры столкнутся», — написал Снайдер.

В 2017 году фильм «Лига справедливости» вместо Зака Снайдера, вышедшего из процесса работы над картиной по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. В итоге лента не понравилась фанатам и самим актерам, настоявшим на выпуске режиссерской версии.

Ранее стала известна дата премьеры новой «Лиги справедливости».